Çankayalı Öğrencilere Sınav Öncesi Stres Yönetimi Eğitimi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Çankaya Akademi'ye devam eden öğrenciler için Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sınav öncesi stres yönetimi eğitimi düzenledi.

Çankaya Belediyesi, Çankaya Akademi'de YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik sınav kaygısını gidermeye yönelik öğrenci ve veli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Drama eğitmeni Funda Çeler, sınav kaygısıyla baş etmenin yollarına ilişkin öğrencilere deneyimlerini aktarırken; ebeveynlerin de bu süreçte nasıl bir yol izlemeleri konusunda bilgi verdi.

Aileleri ile birlikte bilgilendirme toplantısına katılan öğrencilerin sergilediği müzik performansı da ilgiyle izlendi. Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları topluluğunun gösterisi ise toplantıya renk kattı.

Çankaya Belediyesi'nin dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere yönelik başlattığı eğitim programına katılan öğrenciler, tamamı ücretsiz olan kurslar sayesinde sınav yarışında akranlarıyla eşit hale geliyor. Çankaya Evleri'nde liselere giriş ve üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrenciler yeni arkadaşlar da ediniyor.

Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, Çankaya Akademi olarak eğitime başladığından bu yana 6 bin öğrenciye hizmet verdi. Bu yıl 400 öğrencinin eğitim aldığı akademide, kursların yanı sıra rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de veriliyor.