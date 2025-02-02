Çankaya Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Karne Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Karne Festivali

Geniş Video İzle

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Festivali sona erdi. 19 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde toplam 1,920 öğrenci çeşitli atölye, sinema, tiyatro ve gezi etkinliklerine katıldı.

02.02.2025 12:10  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı Karne Festivali sona erdi. Birçok farklı alanda düzenlenen atölye, sinema, tiyatro ve gezi etkinliklerine toplam bin 920 öğrenci katıldı.

Çankaya Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl boyunca sanat ve eğlence dolu bir tatil geçirmeleri için hazırladığı Karne Festivali sona erdi. 19 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta sona eren festivali, iki hafta boyunca birçok farklı etkinlikle geride bırakan öğrenciler, yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerde yeteneklerini geliştirirken tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri ile keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler müze gezileriyle canlılar alemini tanıyarak farklı disiplinleri keşfetme imkanı buldu. Birçok farklı alanda düzenlenen atölye, sinema, tiyatro ve gezi etkinliklerine toplam bin 920 öğrenci katılım gösterdi.

Karapınar, Kırkkonaklar, Birlik ve Beysukent Çankaya Evleri'nde öğrencilerin tatilde de eğlenerek öğrenmelerinin amaçlandığı atölyelerle hem teorik hem uygulamalı eğitimler yapıldı. 7-12 yaş aralığındaki öğrenciler, arkeolojik kazı, izcilik, ritim ve karikatür atölyelerinde yeni deneyimler yaşadı. İzcilik atölyesinde gruplara ayrılan öğrenciler hem teorik olarak izciliğin ne demek olduğuna ilişkin bilgi aldı hem birbirinden eğlenceli parkur, top ve çember oyunları oynadı. Yeni arkadaşlıklar kuran öğrenciler renkli yarışmalarla atölyenin tadını çıkardı. Arkeolojik kazı atölyesinde fosilleri tanıyan çocuklar, eğitime özel olarak hazırlanan kum havuzunda uygulamalı arkeolojik kazı gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli Antropoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Özge Kahya Parıldar ve Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Hasan Vural tarafından verilen eğitimde öğrenciler, insanlık öncesi çağlarla ilgili teorik bilgi alırken arkeolojik kazı uygulaması sırasında hem ekipmanları tanıdılar hem de teknikleri öğrendiler. Ritim Atölyesinde vurmalı çalgıları tanıyıp duyusal ve dokunsal becerilerine yönelik pratik yapan çocuklar Karikatür Atölyesinde ise el becerilerini ve hayal güçlerini konuşturdu.

Yarıyıl tatili sinema ve tiyatro ile renklendi

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi öğrencileri tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri ile ağırladı. Kültür merkezleri, Aslan Kardeş, Pinokyo, Külkedisi, Yalancı Maymun ve Pantomim Gösterisi tiyatro oyunları ve 80 Günde Devri Alem, Büyük Macera ve Fındık İşi sinema gösterimlerine ev sahipliği yaptı. Sahnelenen oyunları ve filmleri aileleriyle birlikte izleyen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Müze gezileri ile gerçekçi bir deneyim

Çankaya Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için bir de gezi programı düzenledi. Sokullu ve Nazım Hikmet Çankaya Evleri ile Esat ve Bayraktar Çankaya Evleri'ne kayıt yaptıran öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içinde yer alan Biyosfer Müzesini ve Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni gezerek canlıların eğlenceli dünyasını keşfe çıktı. Biyosfer Müzesi'nde milyarlarca yıllık jeolojik ve fosil materyaller, mikroorganizmalar, omurgasız hayvanlar, irili ufaklı böcekler, kelebekler ve farklı coğrafyalardan bitkiler, balıklar, sürüngenler, kuşlar, memeli hayvanlar, hominidler ve primatlarla tanışan çocuklar; Dijital Hayvanat Bahçesinde ise hava, kara ve denizde yaşayan canlıları lazer ve hologram teknolojisi ile gerçeğe en yakın halleriyle inceleme imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Çankaya, Güncel, Sinema, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Karne Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Karne Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.