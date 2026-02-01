Çankaya Zabıtası, Denetimlerde Yayaları Önceliyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kamusal alanları güvenli ve engelsiz biçimde kullanabilmesi için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamusal alanlarda yaya geçişini engelleyen, görsel ve çevresel kirlilik oluşturan unsurlara karşı ilçe genelinde çalışma yürütüyor.

Çankaya Zabıtası; duba, ayaklı tabela, masa-sandalye, afiş, branda ve benzeri unsurlarla kamuya ait alanların işgal edilmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Denetimlerde, kaldırımların ve yaya geçişlerinin işgal edilmesi, görsel kirlilik oluşturulması ve kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurlar tespit ediliyor. İzinsiz şekilde faaliyet gösteren seyyar satıcıların kamusal alanları işgal eden tezgahları da haksız rekabeti önlemek amacıyla kaldırılıyor.

Denetim sürecinde esnaf ve işletmeleri tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi için bilgilendiren ekipler, aykırılıkların düzeltilmemesi durumunda mevzuat kapsamında idari yaptırım uyguluyor.

Esnafın ve işletmelerin iyi niyetli yaklaşımıyla olumsuzlukların kısa sürede giderilmesi hedeflenirken, gerekli süreyi tanıyarak düzenlemelerin yapılmasına fırsat veriliyor. Süre sonunda kaldırılmayan duba, tabela, masa-sandalye ve benzeri malzemeler ile izinsiz seyyar satıcılara ait tezgah ve satış ekipmanları Zabıta Müdürlüğü ekiplerince emanete alınıyor.

Önceliğin kamusal alan düzenini sağlamak, yaya güvenliğini artırmak ve kent estetiğini korumak olduğunun altını çizen Çankaya Belediyesi, denetimlerini vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda da planlı ve programlı şekilde sürdürüyor.