Çankaya Belediyesi Soruşturması... Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Gözaltında - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Soruşturması... Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Gözaltında

22.07.2026 14:25  Güncelleme: 15:14
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla sürüyor.

(ANKARA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "soruşturmanın suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü" belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 25 şüphelinin tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu toplam 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi, Hasan Karabulut, Eyüpsultan, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Soruşturması... Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Soruşturması... Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Gözaltında - Son Dakika
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