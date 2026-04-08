Çankaya Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi
Çankaya Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

08.04.2026 11:43  Güncelleme: 12:51
Çankaya Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İnanıyorum ki beş yıllık süreci tamamladığımızda daha güzel daha büyük başarıları ardımızda bırakacağız" dedi.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İnanıyorum ki beş yıllık süreci tamamladığımızda daha güzel daha büyük başarıları ardımızda bırakacağız" dedi.

Çankaya Belediye Meclisi, 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğu ile kabul etti. Faaliyet Raporu görüşmelerine katılan Güner, iki yıllık süreçte meclis üyelerinin göstermiş olduğu özveri dolayısıyla teşekkür etti.

Güner, mecliste yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Faaliyet raporunda yer alan çalışmaların tamamını yaparken bu meclisin iştirakiyle yapmış olmaktan iki yıl içerisinde burada uyum içerisinde çalışmış olmaktan ve bütün çalışmalarımızda meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, Kent Konseyi bileşenlerimizin katkı sunmuş olmasından da büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinize iki yıl boyunca yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı, bize verdiğiniz katkıdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de bu beş yıllık süreci tamamladığımızda da daha güzel daha büyük başarıları ardımızda bırakacağız. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Dönemimiz tamamlandığında Çankayamızın daha güzel, daha yaşanabilir, daha yeşil, daha konforlu, tüm yurttaşlarımızın memnuniyet duyacağı bir ilçe olarak halkımızın karşısına çıkacağımıza da yürekten inanıyorum."

"Hemen her noktada vatandaşlarımızın beklentilerini doğru okuyarak hepsiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük"

Gençler, Meclis Üyemiz Dursun Bey'le ziyaretimize geldi. 'Belediye başkanı olarak hizmetlerinizde neyi önceliyorsunuz, neye göre hizmet politikanızı belirliyorsunuz' dediler. Her belediyede önceliğin değişebileceğini ifade ettim ama önemli olanın vatandaşın beklentisi önem arz ediyor dedim. Her yerde vatandaşın beklentisi farklı olabilir. Önemli olanın doğru noktalara temas etmek olduğunu söyledim. Öğrenci yoğunluğu, emekli yoğunluğunun olduğu bir ilçeyiz. Öğrencilerimiz için, yaş almış büyüklerimiz için hizmetlerde bulunduk. Yoksulluğun arttığı bu dönemde ekonomik gelişmelere paralel Kent Lokantalarımıza, Kafelerimize ağırlık verdik. Bu uygulamalarla yurttaşlarımıza dokunmak istedik. Hemen her noktada vatandaşlarımızın beklentilerini doğru okuyarak hepsiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi Atatürk Sanat Merkezi'ydi. Siz de faaliyet raporunda sormuştunuz 'Bu yıl olacak mı' diye. Ben de 'Bu yıl açacağım' demiştim. ve 2025 yılında ne mutlu ki burayı açmak da bize nasip oldu.

Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 1,5 milyar lira kaynağında kesinti yapıldığı bir dönemde İller Bankası'ndan en az bizim dönemimizde yaklaşık 500 milyon liraya tekabül eden bir kaynağı Atatürk Sanat Merkezi'ne aktarmayı sürdürerek bu zor koşullarda hizmete açtık. Belediyemiz için büyük bir yük daha kalkmış oldu. Bunlar tabii ki her dönem her yıl kendi koşullarına göre öncelik verilecek konular. Bu dönem için bahsettiğim toplum kesimlerine, hizmet alanlarına yönelik çalıştık."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
