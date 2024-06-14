Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi

Çankaya Belediyesi, ilçede sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar ve yeşil alanları ilaçlayarak insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor.

14.06.2024 11:37
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede eş zamanlı olarak sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar ve yeşil alanları ilaçlıyor. Belediye, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşların sorunsuz bir bayram ve yaz mevsimi geçirmesini hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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