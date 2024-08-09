Çankaya Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri Devam Ediyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri devam ediyor.

Çankaya Evleri'nde 16 Temmuz'dan bu yana ücretsiz olarak devam eden Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara haftada 4 gün eğlenerek öğrenme deneyimi sunuyor.

Yaz dönemi boyunca çocuklar atölyelerde İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça öğreniyor; dans, bale, çocuk yogası, cimnastik, sokak oyunları ve sporla sağlıklı egzersizler yapıyor. Çocuklar ayrıca seramik, origami, satranç, resim, müzik, karaoke ile sanatın tadını çıkarırken dünya kültürleri atölyesi, hızlı okuma, yaratıcı drama, duygular atölyesi, sanat terapisi ve meslek atölyelerinde hayal güçlerini geliştirme imkanı buluyor.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2924. Cadde numara 1'de Çayyolu Hizmet Binası içinde faaliyet gösteren Çayyolu Çocuk Atölyesi ile Yaşamkent Mahallesi 3296. Cadde ile 3208. Sokak kesişiminde hizmet veren 23 Nisan Çocuk Evi, yaz ayları dışında da çeşitli dönemlerde kurslar açarak çocukların bilim, sanat ve spor atölyelerine katılımlarını sağlıyor.

Tamamı ücretsiz olan atölyeler, 23 Nisan Çocuk Evi, Sokullu Çocuk Atölyesi, Çayyolu Çocuk Atölyesi, Kırkkonaklar Çocuk Atölyesi ve Dilekler ve 50. Yıl Gelişimsel Oyun Evi'nde 29 Ağustos'a kadar devam edecek.