Çankaya Belediyesine Soruşturma: 24 Tutuklama - Son Dakika
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Çankaya Belediyesine Soruşturma: 24 Tutuklama

Çankaya Belediyesine Soruşturma: 24 Tutuklama
15.07.2026 04:46
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

ÇANKAYA Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesine Soruşturma: 24 Tutuklama - Son Dakika

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