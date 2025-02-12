Çankaya'da 'Aklımdaki Kadınlar' Oyunu Sahnelendi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Oran Semt Tiyatrosu, "Aklımdaki Kadınlar" oyununu, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahneledi. Komedi türündeki oyuna büyük ilgi gösteren Başkentliler, keyifli anlar yaşadı.

Çankaya Belediyesi'nin Semt Tiyatroları, oyunlarını Başkentliler için sahneliyor. Oran Semt Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Aklımdaki Kadınlar" oyunu, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyici ile buluştu. Neil Simon tarafından kaleme alınan ve Cantuğ Canpolat'ın yönetti oyuna, Başkentliler büyük ilgi gösterdi.

Oyunda, ilişkilerinde sorunlar yaşayan takıntılı yazar Jake'in hayal ve gerçek arasında git gellerle dolu hayatını ve gerçek yaşamında kurmak istediği dengeyi hayal dünyasındaki kadınlarla kurma çabası konu ediliyor. Ana karakterin hayatı üzerinden kadın erkek ilişkilerini farklı bir perspektiften değerlendiren komedi türündeki "Aklımdaki Kadınlar" oyunu, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.