Çankaya\'da Atık Azaltım Etkinliği Düzenlendi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Sakarya Caddesi'nde "Dökme, Sakla, Dönüştür" etkinliği düzenledi. Çeşitli kurum ve kuruluşların katıldığı ve atıkların azaltılması konusunda farkındalık sağlanması amaçlanan etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sürdürülebilir çevre ilkesiyle proje üreten Çankaya Belediyesi, 16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Kızılay Sakarya Caddesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. "Dökme, Sakla, Dönüştür" sloganıyla yapılan etkinliğe, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ayone Çiftliği, Güzeltepe Lions Kulübü ve Tema Ankara Şube temsilcileri katkıda bulundu.

Çankaya Belediye Başkanları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy ile Çankaya Belediyesi Meclis üyelerinin de katılım sağladığı etkinlik, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Atölye çalışmaları ile farkındalık yaratıldı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Atık Azaltım etkinliklerinin bu seneki teması "gıda atıkları" olarak belirlendi. Programda bilgilendirme stantlarının yanı sıra kompost ve gıda kullanım-değerlendirme üzerine atölye çalışmaları da yer aldı. Ayone Çiftliği çeşni yapımı, balmumundan gıda saklama örtüsü ve temizlik malzemesi yapım atölyeleri ile katılımcılara gündelik malzemeler kullanılarak geri dönüşümün kolaylıkla yapılabileceğine dikkati çekti.

Etkinlikte Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları evde kompost yapımını anlatırken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi temsilcileri ise çevreci saklama yöntemleri ve atıkların azaltımıyla ilgili bilgi verdi. Güzeltepe Lions Kulübü ve TEMA Ankara Şubesi ise bilgilendirme stantlarıyla atıkların azaltılması ve önlenmesi konusundaki uygulamalara farkındalık sağladı.