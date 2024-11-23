Çankaya'da Atık Azaltım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya'da Atık Azaltım Etkinliği Düzenlendi

Geniş Video İzle

Çankaya Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 'Dökme, Sakla, Dönüştür' etkinliği düzenleyerek vatandaşları atık azaltımı konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte atölye çalışmalarıyla geri dönüşüm yöntemleri tanıtıldı.

23.11.2024 09:54  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Sakarya Caddesi'nde "Dökme, Sakla, Dönüştür" etkinliği düzenledi. Çeşitli kurum ve kuruluşların katıldığı ve atıkların azaltılması konusunda farkındalık sağlanması amaçlanan etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sürdürülebilir çevre ilkesiyle proje üreten Çankaya Belediyesi, 16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Kızılay Sakarya Caddesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. "Dökme, Sakla, Dönüştür" sloganıyla yapılan etkinliğe, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ayone Çiftliği, Güzeltepe Lions Kulübü ve Tema Ankara Şube temsilcileri katkıda bulundu.

Çankaya Belediye Başkanları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy ile Çankaya Belediyesi Meclis üyelerinin de katılım sağladığı etkinlik, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Atölye çalışmaları ile farkındalık yaratıldı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Atık Azaltım etkinliklerinin bu seneki teması "gıda atıkları" olarak belirlendi. Programda bilgilendirme stantlarının yanı sıra kompost ve gıda kullanım-değerlendirme üzerine atölye çalışmaları da yer aldı. Ayone Çiftliği çeşni yapımı, balmumundan gıda saklama örtüsü ve temizlik malzemesi yapım atölyeleri ile katılımcılara gündelik malzemeler kullanılarak geri dönüşümün kolaylıkla yapılabileceğine dikkati çekti.

Etkinlikte Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları evde kompost yapımını anlatırken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi temsilcileri ise çevreci saklama yöntemleri ve atıkların azaltımıyla ilgili bilgi verdi. Güzeltepe Lions Kulübü ve TEMA Ankara Şubesi ise bilgilendirme stantlarıyla atıkların azaltılması ve önlenmesi konusundaki uygulamalara farkındalık sağladı.

Çankaya\'da Atık Azaltım Etkinliği Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da Atık Azaltım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya'da Atık Azaltım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.