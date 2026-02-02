Çankaya'da "Baba Destek Programı" Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Çankaya'da "Baba Destek Programı" Mezunlarını Verdi

02.02.2026 09:33  Güncelleme: 10:45
Çankaya Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı'nı tamamlayan 60 baba, Yılmaz Güney Sahnesi'nde sertifika töreniyle belgelerini aldı. Programa katılan babalar, çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini belirtti.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı'nı tamamlayan 60 baba, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen sertifika töreninde katılım belgelerini çocuklarının elinden aldı.

Çankaya Belediyesi ile AÇEV iş birliğinde yürütülen Baba Destek Programı mezunlarını verdi. Çankaya Belediyesi'nin gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların babalarına yönelik düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı.

Ata, Berkin Elvan, Deniz ve Uğur Böceği Gündüz Bakımevleri'nde 13 hafta süren eğitim programını başarıyla tamamlayan 60 baba, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen sertifika töreninde katılım belgelerini çocuklarının elinden aldı.

Sertifika töreninin ardından konuşan katılımcı babalar, program sayesinde çocuklarıyla olan iletişimlerinin güçlendiğini ve ebeveynlik rollerine ilişkin farkındalıklarının arttığını belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AÇEV uzman eğitmenleri Erol Turgut, Celal İnan, Deniz Ataç, Umut Yaşar Göç, Yalçın Ulusoy ve Murat Göç tarafından verilen eğitimlerde; çocuk gelişimi, bakım, iletişim ve sorumluluk paylaşımı gibi konular ele alındı. Program kapsamında babalara, çocuklarının gelişim süreçlerine aktif ve bilinçli şekilde nasıl katkı sunabilecekleri aktarıldı.

Eğitimin temel hedeflerinden biri, babaların çocuklarıyla daha sağlıklı, demokratik ve destekleyici ilişkiler kurmalarını teşvik etmek oldu. Aynı zamanda babaların bireysel gelişimlerine katkı sağlanarak aile içindeki rollerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: ANKA

