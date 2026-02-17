"Genç Eko Akademi 2026" Programının Lansmanı, 20 Şubat'ta Çankaya'da Yapılacak

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 20 Şubat Cuma günü, gençlerin çevresel farkındalığını artırmak ve sürdürülebilirlik alanında liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Genç Eko Akademi 2026" programının lansmanına ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi, gençlerin sürdürülebilirlik alanında liderlik becerilerini güçlendirmek ve çevresel farkındalıklarını artırmak hedefiyle hayata geçirilen "Genç Eko Akademi 2026" programının lansmanına ev sahipliği yapacak. Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It! Türkiye) iş birliğiyle yürütülen programın lansman toplantısı, 20 Şubat 2026 Cuma günü 13.00–17.00 saatleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilirlik için 10 haftalık eğitim

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Genç Eko Akademi 2026; 15-24 yaş aralığında, sürdürülebilirlik, ekoloji, iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarına ilgi duyan 35 gencin katılımıyla hayata geçirilecek. Program, 10 hafta boyunca iki haftada bir düzenlenecek eğitimlerle gençlere bütüncül bir öğrenme modeli sunacak. Eğitim, atölye, kampanya ve proje süreçlerini bir araya getiren akademi, gençlerin çevresel sorunlara çözüm odaklı projeler üretmelerini hedefliyor.

Güner, gençlerin kent yönetimine katilim süreçlerini aktaracak

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in belediyenin gençlik vizyonu, iklim politikaları ve gençlerin kent yönetimine katılım süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı lansman programının açılış konuşmalarını, Let's Do It! Türkiye Topluluk Ekosistemi Direktörü Yiğit Erdoğan ve Ülke Koordinatörü Cengiz Kasak gerçekleştirecek. Filiz Aydın da Çankaya Belediyesi'nin iklim ve sıfır atık çalışmaları ile ilgili bilgi verecek. Programda ayrıca gençlerin birbirini tanımasına yönelik etkileşimli oyunlar, program tanıtımı ve soru-cevap oturumu yer alacak. Lansman, Cengiz Kasak tarafından verilecek "İklim Krizi ve Ekolojik Liderlik Eğitimi" ile sona erecek.

Gençlerin bilgi, farkındalık ve liderlik kapasitesini artırmayı amaçlayan lansman toplantısının program akışı ise şöyle olacak:

13.00 – 13.30 Kayıt ve Networking

13.30 – 13.35 Açılış Programın genel çerçevesi ve günün akışı paylaşılacak.

13.35 – 13.40 Açılış Konuşması, LDI Topluluk Ekosistemi Direktörü Yiğit Erdoğan

13.40 – 13.50 Açılış Konuşması, LDI Ülke Koordinatörü Cengiz Kasak

13.50 – 14.00 Açılış Konuşması, Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Filiz Aydın

14.00 – 14.15 Açılış Konuşması, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner

14.15 – 14.30 Toplu Fotoğraf Çekimi

14.30 – 15.00 Tarafsız Kutup Tanışma Oyunu

15.00 – 15.20 Program Tanıtımı Genç Eko Akademi Koordinatörü Metehan Bahri Ceylan

15.20 – 15.30 Soru – Cevap

15.30 – 17.00 İklim Krizi ve Ekolojik Liderlik Eğitimi, Cengiz Kasak