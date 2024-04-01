Çankaya\'da İstinat Duvarı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK'yı ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bilet satışları ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor.