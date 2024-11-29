Çankaya\'da Semt Tiyatroları için Yeni Dönem Başvuruları Başladı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları'nda yeni dönem başvuruları başladı. Kültür Merkezleri ve Çankaya Evleri'nde faaliyet gösteren Semt Tiyatroları'na başvurmak isteyenler, 15 Aralık tarihine kadar ön kayıt yaptırabilecek.

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları'nda yer almak isteyen oyuncu adayları için yeni dönem başvuruları başladı. Semt Tiyatroları'na katılmak isteyen Çankayalılar, yaratıcı drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine eğitim görecek. Gönüllü katılımcılar ile yürütülecek semt tiyatrosu kurs programı, tiyatro konusunda deneyimli eğitmenler ve uzman öğreticiler tarafından verilecek.

Semt Tiyatroları katılımcıları, görecekleri ders programının yanı sıra belirli zamanlarda akademisyenlerin vereceği halk tiyatrosu, orta oyunu, karagöz, batı tiyatrosu, pandomim, çağdaş tiyatro akımları, doğaçlama tiyatrosu gibi konuları içeren konferans ve atölyeler ile de buluşacak. Semt Tiyatroları'nın dekor, kostüm, sahne provaları gibi ihtiyaçları, Çankaya Belediyesi tarafından sağlanacak.

Başvurular 15 Aralık tarihine kadar

Kurs programına katılmak isteyenler, Maltepe, Hasan Ali Yücel, Beysukent, Ümitköy ve Karapınar Çankaya Evlerinin yanı sıra Muammer Sun Müzik Atölyesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne bir adet fotoğraf getirerek dolduracakları başvuru formu ile 15 Aralık'a kadar ön kayıtlarını yaptırabilecekler. 18 yaş ve üzeri her vatandaşa açık olan semt tiyatroları oyuncu aday başvuruları belirtilen merkezlerde mesai saatleri içinde kabul edilecek.