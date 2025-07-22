Çankaya'da Yangın Soruşturmasında Yapı Denetim Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Çankaya'da Yangın Soruşturmasında Yapı Denetim Sahibi Tutuklandı

22.07.2025 18:23
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yangınla ilgili yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında binanın yapı denetim şirketinin sahibi de tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim şirketinin sahibi Y.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Y.S.K, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Y.S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.S.K'nin tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Olayın geçmişi

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Çankaya, ankara, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da Yangın Soruşturmasında Yapı Denetim Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

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