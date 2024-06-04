Çankaya'daki 215 daireli sitede atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika
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Çankaya'daki 215 daireli sitede atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Çankaya\'daki 215 daireli sitede atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Çankaya'daki 215 daireli bir sitenin sakinleri, katı atıkları ve bitkisel yağları ayrıştırarak geri dönüşüme ve site bütçesine katkıda bulunuyor. Site sakinleri, evlerindeki çöpleri kağıt, cam, plastik ve bitkisel yağ olarak ayrıştırarak binalardaki geri dönüşüm depolarına bırakıyor. Depolarda biriken atıklar, belediyelere ve geri dönüşüm firmalarına gönderilerek elde edilen gelir, sitenin peyzaj giderinin yarısını karşılıyor. Bu çalışma, çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşümünün önemini vurgulayarak diğer sitelere de örnek olmayı hedefliyor.

04.06.2024 11:15
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Çankaya'daki 215 daireli bir sitenin sakinleri, katı atıkları ve bitkisel yağları ayrıştırarak geri dönüşüme ve site bütçesine katkıda bulunuyor.

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, türlerine ayrılması ve geri kazanımı çalışmalarının son yıllarda yaygınlaştırıldığı Türkiye'de, buna ilişkin dikkati çekici bir örnek başkentin Büyükesat Mahallesi'ndeki sitede uygulanıyor.

Site sakinleri, aldıkları ortak kararla evlerindeki çöpü kağıt, cam, plastik ve bitkisel yağ olarak ayrıştırarak binalardaki geri dönüşüm depolarına bırakıyor.

Depolarda düzenli şekilde biriken atıklar, belediyelere ve geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Atıklardan elde edilen gelir, sitenin peyzaj giderinin yarısını karşılıyor.

"Çöplerimizi evde ayrıştırmamız gerekiyor"

Site sakini ve Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yıldır geri kazanım sektöründe çalıştığını ve atıkların geri dönüşümünü sosyal bir girişim olarak gördüğünü belirtti.

Çevresindekileri, çöplerden geri kazanımlarının sağlanması konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını anlatan Yılmaz, bu noktada ilk hareketi kendi evinde başlattığını ifade etti.

Evde kızartma yaparken kullanılan bitkisel yağın, bir süre sonra sağlıksız hale geldiğini ve atık olarak ayrışması gerektiğini dile getiren Yılmaz, uygun şekilde bertaraf edilmeyen atık yağların doğaya da zarar verdiğini kaydetti.

Yılmaz, "Evdeki yağın üçüncü kullanımdan sonra mutlaka atık olarak ayrıştırılması lazım. Ben de evimde kullandığım bitkisel yağları pet şişeye koyup atık noktasına bırakıyorum ve bunların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyorum. Aylık 1 litreye yakın bitkisel yağ biriktiriyorum." diye konuştu.

Yılmaz, binalarında her katta atıkları cinsine göre depolama kutuları olduğunu ve evsel çöpleri ayrıştırarak bu noktalara bıraktığını anlattı.

Kaynakların tükendiğini ve bu nedenle atıkları çok doğru şekilde depolamak gerektiğini belirten Yılmaz, "Çöpler ayrıştırılmadan atıldığında hem çok maliyetli hem de geri kazanım oranı oldukça düşük oluyor. Bizim ekonomiye katkı sağlamamız için çöplerimizi evde ayrıştırmamız gerekiyor." dedi.

"1 ayda depomuzun tamamı atıkla dolmuş oluyor"

Site görevlisi Serap Selek de aldıkları kararla daire sakinlerinden evlerindeki çöplerini kağıt, cam, plastik ve bitkisel yağ olarak ayrıştırmasını ve bunları katlarda bulunan atık deposuna atmasını istediklerini belirtti.

Sakinlerin bu konuda oldukça duyarlı olduğunu dile getiren Selek, "Bir camın ya da plastiğin doğada çözülmesi yılları alıyor. Daire sakinlerimiz ve site yönetimimiz bu bilinçle hareket ediyor ve konuya çok özen gösteriyor. Umarım bu çalışmayla diğer sitelere de örnek olabiliriz. 1 ayda depomuzun tamamı atıkla dolmuş oluyor." diye konuştu.

Depoda topladıkları atıkları belediyelere ve ilgili firmalara gönderdiklerini söyleyen Selek, "Atıklardan elde ettiğimiz ücreti sitenin giderlerinde kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmayla geri dönüşüme katkı sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Bitkisel yağ, Plastik, Çankaya, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'daki 215 daireli sitede atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika

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