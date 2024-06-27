Çankayalılar Milli Takımın galibiyetini dev ekranda izledi - Son Dakika
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Çankayalılar Milli Takımın galibiyetini dev ekranda izledi

Çankayalılar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranlardan izledi. Millilerin galibiyet coşkusuna yüzlerce insan ortak oldu.

27.06.2024 10:28
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(ANKARA) - Çankayalılar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşılaşmasını, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranlardan izledi. Millilerin galibiyet coşkusuna yüzlerce insan ortak oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na F Grubu'ndan katılan Türkiye, Gürcistan ve Portekiz'den sonra Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, rakibini 2-1'lik net bir skorla mağlup ederek adını EURO 2024'te son 16'ya yazdırdı. Çankaya Belediyesi, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurduğu iki dev ekranda vatandaşlara milli heyecan yaşattı.

Türkiye 2-1'lik skorun ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir sonraki tura yükselerek Avusturya ile eşleşti. Millilerin galibiyet sevincine Çankaya'dan yüzlerce insan ortak oldu. Maçı izlemeye gelenler arasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy ve Meclis üyeleri de yer aldı.

Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını 14 Temmuz'a kadar dev ekranlarında göstermeyi sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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