Çankırı-Ankara Yolunda Yoğun Sis Etkili

Çankırı- Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Çankırı-Ankara kara yolu arasında bulunan 1610 rakımlı Işık Dağı mevkisinde etkili olan sis, rüzgar ve karla karışık yağmur nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede etkili olan sis, dron ile görüntülendi.
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