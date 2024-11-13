Çankırı'da 114 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 114 Aranan Kişi Yakalandı

Çankırı'da yapılan operasyonlarda 114 kişi yakalanırken, 18'i tutuklandı ve 25 yabancı sınır dışı edildi.

13.11.2024 12:46
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Çankırı'da emniyet ve jandarma ekiplerince 28 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 114 kişiden 18'inin tutuklandığı belirtildi.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 25 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği aktarılan açıklamada, 5 narkotik operasyonunda da 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan operasyon ve denetimlerde 2 bıçak, 5 tabanca, 8 tüfek, 46 fişek, 231 sentetik ecza hapı, 24 uyuşturucu hap, 198,88 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 dedektör ele geçirildiği anlatılan açıklamada, 3 bin 200 araç sürücüsüne 7 milyon 226 bin 466 lira para cezası uygulandığı, 243 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 114 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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