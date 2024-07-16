Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Orta ilçesinde Kur'an-ı Kerim okundu ve İstiklal Marşı seslendirildi. Sanatçı Ali Kınık sahne aldı ve plaket töreni düzenlendi. Bayramören ilçesinde ise saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Şabanözü'nde ise yürüyüş, tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı.

16.07.2024 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Orta ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Protokol konuşmalarının ardından yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı seslendirildi.

Sanatçı Ali Kınık'ın sahne almasının ardından plaket töreni düzenlendi.

Bayramören

Bayramören ilçe meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi, şiirler okundu.

Sinevizyon gösterisinin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması takip edildi.

Programa, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şabanözü

Şabanözü'nde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Sinevizyon gösterisi sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

Bayramören, Demokrasi, 15 Temmuz, Ali Kınık, Şabanözü, Çankırı, Orta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 01:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement