Çankırı\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenleri düzenlendi

Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Orta ilçesinde, 15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından İsmail Nazire Ortaokulu öğretmeni Mustafa Okumuş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin okunmasının ardından öğrencilere ödülleri verildi.
Çerkeş
Çerkeş Şehitliği'nde düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Şehitlik Anıtı'na sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
İlçe Müftüsü Safi Çınar şehitler için dua etti, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Şehitlikteki törenin ardından program 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda devam etti.
Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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