Çankırı'da 19 Mayıs Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika
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Çankırı'da 19 Mayıs Bayramı Etkinlikleri

Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı etkinlikleri, spor salonunda coşkuyla kutlandı.

19.05.2025 17:14
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Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek dosta güven, düşmana korku saldığını belirtti.

19 Mayıs'ın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Ak, "19 Mayıs, bilim ve teknoloji üreterek ülkemizi geleceğe taşımaktır. Bizler bu ruh ve şuur ile hareket edersek, Allah bizleri kurtuluş mücadelesi verecek bir duruma bir daha düşürmeyecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunu Ekibi gösterisi sergilendi, daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor gösterileri yapıldı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da 19 Mayıs Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika

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