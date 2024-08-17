Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali Başladı - Son Dakika
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Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali Başladı

Çankırı\'da 3. Uluslararası Tuz Festivali Başladı

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali'nde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ünlü isimlerin konserleri de yer alacak. Festivalin yaklaşık 300 bin ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

17.08.2024 11:17
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Çankırı'ya, 3. Uluslararası Tuz Festivali'nde nüfusunun 3 katı ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen, dün başlayıp yarın sona erecek festival birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Yaren gösterisi, sanat sokağı, bisiklet turu, modifiyeli ve klasik araç fuarı, motosiklet turu, kano yarışları, drift gösterisi, trap atışları, motocross gösterisi, off-road gösterisi, yöresel yemek yarışması için birçok etkinliğin düzenleneceği festivalde Kibariye, Hakan Altun, Mavigri, Sefo, Özgür Can Çoban ve Simge gibi ünlü isimler de konser verecek.

Yaklaşık 100 bin merkez nüfusuna sahip Çankırı'ya festival kapsamında yaklaşık 300 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, festivale kortej yürüyüşüyle başlayarak meşaleyi yaktıklarını söyledi.

Etkinliklere yaklaşık bir hafta önce tuz üzerinde düzenlenen spor faaliyetleriyle başladıklarını anlatan Esen, "Müthiş bir kalabalık var şehirde şu anda. Yabancı plakalı çok misafirimiz var, araçlarıyla gelmişler. Üç gün boyunca inşallah dolu dizgin, kazasız belasız, şehrimizin tanıtımı noktasında çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Festivalde il dışından kente esnaf gelmediğini dile getiren Esen, "Çankırı'nın tanınabilirliği açısından çok önemli. Yöresel lezzetlerimizi tadacak gelen misafirlerimiz, bu açıdan önemli. Bunun yanında esnafımıza sağlayacağı ekonomik anlamda katkısı çok önemli. Dışarıdan gelen hemşerilerimizin şehirlerine gelmelerine vesile olduysak ne mutlu bizlere. Uzakları yakın yaptık. İnşallah dışarıda yaşayan Çankırılılarımız özellikle onlar olmak üzere dışarıdan bir sürü misafirimizi ağırlamak istiyoruz. Giderken de buradan hoş anılarla Çankırı'mızın tanıtımı anlamında gittikleri yerlerde buradaki memnuniyetlerini anlatırlarsa çok katkı sağlamış olacaklardır." diye konuştu.

Festival kapsamında Ankara'dan günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi"nin de seferleri olacağının altını çizen Esen, şöyle konuştu:

"Turistik Tuz Ekspresi'miz ikindi vaktinde gelecek, akşam konser bittikten sonra geri dönüş yapacak. 20'ye yakın otobüsle misafirlerimiz Ankara'dan gelecek. Geçen yıla göre çok daha kalabalık bekliyoruz. Tasarruf tedbirlerinden ötürü birçok il ve ilçelerde festivaller yapılmadı, bunun da çok büyük etkisi olacak. Bu dezavantajı biz avantaja çevirmiş olacağız inşallah. Tabii bu festivali tasarruf tedbirlerinden ötürü belediye olarak biz yapmadık. Çok kıymetli iş adamlarımız bize katkı sağladı. Yapmama noktasında bazı düşüncelerimiz vardı ama halkımız, Çankırılı gençler, insanımızı, dışarıda yaşayanlar, esnafımız, hepsi hep beraber 'gerçekleştirelim', 'yapalım' dediler. Bu anlamda da bize çok büyük ekonomik katkıları oldu, kendilerine teşekkür ederim."

Festivalin sürdürülebilirliğine dikkati çeken Esen, "Yaklaşık 100 bin merkez nüfusumuz var. Herhalde bu yıl dışarıdan gelen misafir sayımız 300 bini bulacak. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha da sürdürülebilir hale getirerek daha da çok misafirlere ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

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