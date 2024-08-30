Çankırı\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi

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Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Belediye Meydanı'nda devam eden programda Vali Taşolar ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunması sonrasında askeri tören geçişi gerçekleştirildi.

Törene MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.