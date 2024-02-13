Çankırı'da 51 kişi suçlardan yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 51 kişi suçlardan yakalandı

Çankırı\'da 51 kişi suçlardan yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Ayrıca, yasal kalış hakkı bulunmayan 1 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Kaçakçılık operasyonunda ise 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyon ve denetimlerde narkotik madde, ruhsatsız av tüfeği, avlanma izin belgesi bulunmayan kişilere para cezası uygulandı ve birçok araç trafikten men edildi.

13.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:55
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Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5-11 Şubat'ta icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişinin yakalandığı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 1 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

Kaçakçılık operasyonunda da 1 kişi hakkında işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyon ve denetimlerde 10,71 gram narkotik madde, ruhsatsız av tüfeği, avlanma izin belgesi bulunmayan 3 kişiye 13 bin 167 lira, 188 araç sürücüsüne de 504 bin 974 lira para cezası uygulandığı, 29 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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