Çankırı'da Afet İletişim Grubu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Afet İletişim Grubu Toplantısı

Çankırı\'da Afet İletişim Grubu Toplantısı
02.06.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da afetlere hazırlık amacıyla iletişim grubu toplantısı yapıldı, bilgi akışı vurgulandı.

Çankırı'da afetlere hazırlıklı olmak, kurumlar arası iş birliği ve iletişimi güçlendirmek amacıyla "Afet İletişim Grubu Toplantısı" yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cihangir Kürşad Bozdoğan, Afet İletişim Planı'nın amacının afet ve acil durum süreçlerinde yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya unsurlarıyla ilişkileri düzenlemek, gerek kurumlar arası gerekse afet ve acil durum bölgesi ile kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayacak etkin ve süratli bir sistem kurmak olduğunu söyledi.

Afet durumlarında kurumlar arası iletişimin önemine dikkati çeken Bozdoğan, "Bizim burada görevlerimiz bilgileri kurumlardan doğru ve tarafsız alarak tekrar vatandaşa bunu ulaştırmak. Yani günümüzdeki en büyük şey dezenformasyon. Seviye yerel düzeyde olduğu sürece kontrol tamamen bizde. Ulusal düzeye geçtiği zaman AFAD ve İletişim Başkanlığı işin içine giriyor. Biz de onların emrinde çalışmaya başlıyoruz." dedi.

Afet İletişim Grubu'nun görevleri ve beklentilerine de değinen Bozdoğan, katılımcılara teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş da tüm kurumlar için bilginin tek bir kaynaktan çıkmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, Çankırı'da kurumlar arası iletişimin güçlü olduğunu, hızlı bir şekilde organize olabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Çankırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Afet İletişim Grubu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:16:04. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Afet İletişim Grubu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.