Çankırı\'da Aşçı Adayları Yerel Lezzetleri Öğreniyor

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Çankırı'da aşçı adayı lise öğrencileri, Çankırı'nın coğrafi işaretli yemeklerini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği ile Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında Şehit Korhan Kuruçay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı aşçılık bölümü öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Çankırı'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yerel yemeklerin hazırlanışı konusunda öğrenciler, profesyonel aşçılardan eğitim aldı.