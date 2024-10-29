Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Çankırı ve ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

İl merkezinde düzenlenen programda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Fuar Yolu mevkisinden Anıt Alanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Orta

Orta ilçesinde Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Ilgaz

Ilgaz ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Burak Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden İlçe Meydanı'na kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ordandan havai fişek gösterisi yapıldı.