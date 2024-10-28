Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Törenleri - Son Dakika
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Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Törenleri

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çelenk sunma törenleri yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

28.10.2024 16:49
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Çankırı ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

İl merkezi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Kurtuluş Savaşı konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Korgun

Korgun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ilgaz

Ilgaz ilçesinde düzenlenen törende Kaymak Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kızılırmak

Kızılırmak ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Emrah Özbek ve Belediye Başkanı Erol Şentürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Şabanözü

Şabanözü ilçesinde Çarşı Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Çerkeş

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yapraklı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Mücahit Özkök ve Belediye Başkanı Ömer Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Bayramören

Bayramören ilçe merkezinde düzenlenen programda Kaymakam Hüseyin Taha Fidan ve Belediye Başkanı Raşit Güngör Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Orta

Orta ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Börekci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Törenleri - Son Dakika

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