Çankırı\'da drift yapan sürücüye ağır para cezası ve ehliyetine el konuldu

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Çankırı'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.
Kurşunlu ilçesinde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmayla yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Söz konusu araç ise trafikten men edildi.
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