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Çankırı'da Engelli Park Yerlerine Park Eden Sürücülere Uyarı Mektubu - Son Dakika
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Çankırı'da Engelli Park Yerlerine Park Eden Sürücülere Uyarı Mektubu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, engelli park yerlerine ve engelli rampalarının önüne park eden sürücülere yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektup, polis ekipleri tarafından araçların camına bırakıldı. Vali Taşolar, engelli bireylerin toplumsal haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Çankırı\'da Engelli Park Yerlerine Park Eden Sürücülere Uyarı Mektubu
21.12.2023 - 16:23,
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Çankırı'da araçlarını engelli park yerlerine ve engelli rampalarının önüne park eden sürücüler Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın yazdığı mektupla uyarıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir mektup kaleme aldı.

Taşolar'ın yazdığı mektup çoğaltılarak polis ekiplerine teslim edildi.

Polis ekiplerince yapılan denetimlerde engelli park yerlerine ve engelli rampalarına park eden araçlara ceza yazılmasının ardından Vali Taşolar'ın mektubu araçların camına bırakıldı.

Vali Taşolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çankırı Valiliği olarak engelli bireylerin toplumsal haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı asli görevleri olarak gördüklerini söyledi.

Engelli otoparklarına ve engelli rampalarına yapılan parkların engelli bireylerin hayatlarını zorlaştırdığını dile getiren Taşolar, "Bunlarla ilgili olarak muhakkak devletin yapmış olduğu idari yaptırımlar var ama onun ötesinde bir farkındalık oluşturmak adına ben kendi imzamla bu anlamda bir mektup yazarak vatandaşlarımızın farkındalığının üst seviyeye çıkmasını amaçladık. O yüzden vatandaşlarımıza bir mektuptan ziyade vatandaşlarımızdan bir istirhamda bulunuyoruz. Bizim için çok sıradan olan durumların engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını ne kadar zorlaştırdığını bir şekilde farkındalık oluşturarak ortaya koymak istedik. O yüzden tüm vatandaşlarımızı bu anlamdaki hassasiyetlerini özellikle bekliyoruz, rica ediyoruz." dedi.

Vali Taşolar, yapılan çalışmanın bir farkındalık oluşturarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Taşolar'ın yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Çok kıymetli hemşehrim, bir sürücü olarak, engelli vatandaşlarımızın haklarını ihlal ettiğiniz için bu mektubu almış bulunuyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun yapmış olduğunuz bu hatalı davranışınızın, toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmemeniz yanında Çankırı Valisi M. Fırat Taşolar olarak beni vicdani anlamda son derece üzdüğünü bilmenizi isterim. Engellilik, zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmektedir. Sizin çok dikkat etmeden yaptığınız kural ihlalleri, bu zorluklara yenilerini ekleyerek önlerine aşılmaz duvarlar örmektedir. Bu özel insanların belki de çok hayati sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır.

Bu mektubu, sadece bir uyarı olarak değil, aynı zamanda bir farkındalık çağrısı olarak görmenizi rica ediyorum. Aklımızdan hiç çıkarmayalım ki hepimiz bir gün engelli olabiliriz veya sevdiklerimizden biri engelli olabilir. Onların yerine kendimizi koyup biraz daha hassasiyet göstererek hareket etmek hepimizin önceliği olmalıdır. Engelli park yerlerinin keyfi kullanımı ve engelli rampalarının önlerine park edilmesi gibi hususlar bizlere hiç yakışmamaktadır.

Bu vesileyle, sizi ve sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyor; her birimizin bu konuda atacağı küçük adımların büyük bir fark yaratacağını bilmenizi istiyorum. Yapmış olduğunuz hatalı davranışı tekrarlamayıp, bundan böyle engel değil destek olacağınızı ümit ediyorum. Unutmayalım engelli bireyler topluma emanettir."

Kaynak: AA
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