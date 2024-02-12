Çankırı'da güvenilir gıda eğitimi verildi - Son Dakika
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Çankırı'da güvenilir gıda eğitimi verildi

Çankırı\'da güvenilir gıda eğitimi verildi

Çankırı'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında, güvenilir gıda, gıdaların korunma yöntemleri ve bilinçli tüketici olmanın gerekleri konularında bilgiler verildi. Programda, gıdaların temiz, hijyenik şartlarda üretilmesi, depolanması ve korunmasının önemi vurgulandı.

12.02.2024 16:45
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Çankırı'da gıdaların muhafazası ve güvenilir gıda konusunda eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde düzenlenen eğitim programında, güvenilir gıda, gıdaların korunma yöntemleri ve bilinçli tüketici olmanın gerekleri konularında bilgiler verildi.

Kadın çiftçilere yönelik düzenlenen programda, besin öğeleri ve besin grupları, günlük öğün planlaması, sütün gelişmedeki önemi, ekmek israfı ve önlenmesi, obezitenin önüne geçilmesi, ürün satın alırken ve ürün etiket bilgilerini okurken dikkat edilecek hususlar, bilinçli tüketici olmanın önemi, Alo 174 Gıda Hattı, güvenli gıda tüketiminde çiğ ve pişmiş gıdaların birbirinden ayrılması ve uygun pişirme teknikleri gibi konular anlatıldı.

Programda, insan hayatında önemli bir yere sahip olan gıdaların tarladan sofraya gelinceye kadar temiz, hijyenik şartlarda üretilmesinin, depolanmasının ve korumasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

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