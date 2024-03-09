Çankırı'da halk eğitimi merkezi kursiyerleri arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.
Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Dodurga El Sanatları Kursu kursiyerleri, doğum günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen Eldegül Köse'ye sürpriz hazırladı.
Kursiyerler, Eldegül Köse'nin doğum gününü pastayla kutladı.
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Özbekistan'da, 'huzur ve bereket ayı' olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı. Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
Bolu'nun Borozanlar Mahallesi'nde park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.
Zile ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde Ahmet Çağdaş'a ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de bulunan yolları kontrol ederek bugün Kayseri - Sivas Yolu, Kayseri - Malatya Yolu, Kayseri - Ankara Yolu, Kayseri - Nevşehir Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Pınarbaşı - Gürün Yolu, Pınarbaşı - Kayseri Yolu, Pınarbaşı ilçe girişi, Pınarbaşı - Kahramanmaraş Yolu ve Kayseri - Niğde Yolunda kontrollerini yaparak, yol ve yağış durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu ve görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olurken, trafik ekipleri de uyarılarda bulundu. Bolu kent merkezinde ise sağanak yağış devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, kaymakamlık lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait 4 mezarda altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 31 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.
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