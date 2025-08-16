Çankırı'da Kano Yarışı Heyecanı

Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında kano yarışı gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesince kent merkezinden geçen Tatlı Çay üzerindeki Yamuçlar mevkisinde 4 kategoride kano yarışı düzenlendi.

Gün boyu yapılan elemelerin ardından yapılan finale, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yarışta, 18-30 yaş arası erkek kategorisinde Barış Selçuk, 30 yaş üstü erkek kategorisinde Burak Koç, kadınlar 18-30 yaş kategorisinde Beyza Yener, 30 yaş üstü kadınlar kategorisinde ise Esra Bozkurt birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.