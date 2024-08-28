Çankırı'da Karısı Tarafından Vurulan Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Güncel

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde karısı tarafından tabancayla vurulan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Çeltikbaşı köyü muhtarı Ali İ. (57) ile eşi Nezahat İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nezahat İ, tabancayla ateş ederek kocasını vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ali İ'nin cenazesi, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.