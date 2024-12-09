Çankırı'da Kaza: Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Kaza: Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Çankırı\'da Kaza: Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Ankara-Çankırı kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden anne Sevim Ünal ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze merasiminde aile yakınlarının yanı sıra yerel yöneticiler de yer aldı.

09.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA- Çankırı kara yolunda dün otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, memleketleri Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Çandır mevkisinde meydana geldi. Hakan Köroğlu'nun (31) kontrolünü yitirdiği 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada anne Sevim Ünal (52) ile çocukları Büşra Ünal Köroğlu (31), Saniye Esra Ünal (29), Ali Alperen Ünal (28) ile damadı Hakan Köroğlu (31) hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim edildi.

EYLÜL AYINDA DÜĞÜN YAPMIŞLAR

Kazada yaşamını yitiren anne Ünal ile 3 çocuğu için memleketleri Çankırı'daki Merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Ahmet ve oğlu Yavuz Ünal ile aile yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve 3 çocuğunun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü Köroğlu'nun cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin eylül ayında evlendiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Çankırı, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Kaza: Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:44 Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın Altın Kelebek'te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar'ın
23:34 Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor
23:14 “Selanikliler de geri dönsün“ diyen müdür görevden alındı "Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
23:02 Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
22:42 Altın Kelebek’e çocuk oyuncunun Narin’le ilgili sözleri damga vurdu Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 17:48:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Kaza: Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.