Çankırı\'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Karayolu Kapatıldı

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ÇANKIRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun- İstanbul karayolunun İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.

Çankırı'da, İstanbul-Samsun karayolu Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. Karayolu üzerindeki Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinden sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolunun Samsun istikametinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan AFAD ve Türk Kızılay ekipleri de araçların yolda kalma ihtimallerine karşı gıda, battaniye, yemek ve mazot desteği sağlamak için hazır vaziyette bekliyor.

TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, merkez ve ilçelerimize bağlı köylerin tamamında, 25 Kasım Pazartesi günü, taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.