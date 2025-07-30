Çankırı'da Orman Yangını: 18,8 Hektar Zarar Gördü

'18,8 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

Çankırı Valiliği, Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 18,8 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sarıkaya köyü yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangına müdahale çalışmalarında toplam 132 araç ve 600 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Müdahale çalışmalarında 7 helikopter, 125 kara aracı konuşlandırılmıştır. Personelin 210'u gönüllülerden oluşmaktadır ve aktif olarak çalışmalara destek vermektedirler. Türk Kızılay, yangın söndürme ekiplerine 600 kişilik beslenme desteği sağlamıştır. Ayrıca, psikososyal destek çalışmaları için 4 araç ve 20 personel hazır bekletilmektedir. Yangın sonucunda 18,8 hektar alan zarar görmüştür. Gelişmeler, Sarıkaya köyü ormanlık alan üzerinde kurulan Olay Yeri Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre yakından takip edilmektedir" denildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI,