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Çankırı'da Otelden Ölü Bulunan Gencin Katili Tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da Otelden Ölü Bulunan Gencin Katili Tutuklandı

Çankırı\'da Otelden Ölü Bulunan Gencin Katili Tutuklandı

Çankırı'da bir otel odasında ölü bulunan 22 yaşındaki genç, gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Otel temizlik görevlileri, odada hareketsiz yatan genci fark ederek durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

31.01.2024 18:25
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Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kent merkezindeki bir otelin temizlik görevlileri, odayı temizlemeye girdiklerinde 22 yaşındaki Berat K'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berat K'nin cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Berat K'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ç.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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