Çankırı\'da Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okuluna ziyaret

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Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Yetkin, okul bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı, derslere katılarak çalışmaları gözlemledi.

Okul idarecileri, okulda 30 özel gereksinimli öğrenci ile büro yönetimi ve el sanatları gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Özel eğitim meslek okullarının özel gereksinimli bireylerin meslek hayatı ve sosyal yaşama uyum sağlayabilmelerine büyük destek sağladığını vurgulayan Yetkin, okul yönetici ve öğretmenlerine çalışmalarında başarılar diledi.