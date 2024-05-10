Çankırı\'da tarım aletinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

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Çankırı'nın Orta ilçesinde tarım aletinin altında kalan kişi öldü.

Hasanhacı köyünde ikamet eden M.K. (66), bakım yapmak için altına girdiği tarım aletinin arkaya doğru yatması sonucu altında kaldı.

Komşularının tarım aletinin altında olduğunu görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, M.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.