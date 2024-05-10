Çankırı'da tarım aletinin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da tarım aletinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Çankırı\'da tarım aletinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde yaşanan olayda, Hasanhacı köyünde ikamet eden M.K. (66), bakım yapmak için altına girdiği tarım aletinin arkaya doğru yatması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Komşularının durumu fark etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, M.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

10.05.2024 21:21
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Çankırı'nın Orta ilçesinde tarım aletinin altında kalan kişi öldü.

Hasanhacı köyünde ikamet eden M.K. (66), bakım yapmak için altına girdiği tarım aletinin arkaya doğru yatması sonucu altında kaldı.

Komşularının tarım aletinin altında olduğunu görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, M.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da tarım aletinin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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