Çankırı'da römorklu çapa makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yapraklı ilçesi Şeyhosman köyü çıkışında römork takılı çapa makinesi ile A.U. idaresindeki 06 ZDH 56 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, çapa makinesi üzerinde bulunan İbrahim Tekin (26) ve M.A. (23) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce olay yerinde yapılan müdahalede İbrahim Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada, otomobil sürücüsü yara almadı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?