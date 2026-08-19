Çankırı'da Yangın: 1 Hayvan Telef, 5 Yapı Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Yangın: 1 Hayvan Telef, 5 Yapı Zarar Gördü

Çankırı\'da Yangın: 1 Hayvan Telef, 5 Yapı Zarar Gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ilgaz'daki yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Afet evleri mevkisinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ilgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında ayrıca Şevki Delican'a ait ev ve ahır, Mehmet Uğurlu'ya ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Acil Durum, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Yangın: 1 Hayvan Telef, 5 Yapı Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı

22:07
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 22:43:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Yangın: 1 Hayvan Telef, 5 Yapı Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.