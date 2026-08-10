Çankırı'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çankırı'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Korgun ilçesindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 4.500 dönüm zarar gördü.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alavı-Kırlar mevkisinde başlayan yangın, kuruyan otların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak Alpsarı Göleti ile Kayışçı-Bağlar mevkilerine kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Korgun Belediyesi, AFAD, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ilgaz ve Eldivan belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşların personelinin yanı sıra bölge sakinleri de destek verdi.

Çankırı-Zonguldak demir yolu hattı çevresinde de etkili olan yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 bin 500 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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