Çankırı'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Çankırı\'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Çankırı'dan kutsal topraklara gidecek 164 hacı adayı, uğurlama töreniyle yola çıktı.

06.05.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Çankırı'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Çankırı Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve ezan okundu, programda Çankırı Belediyesi tarafından çorba dağıtıldı.

Törende konuşan Çankırı İl Müftüsü Mehmet Şahin, hacı adaylarına Çankırı'yı ve Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

Hacı adaylarının hem Çankırı'yı hem de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerinden şüphe duymadıklarını belirten Şahin, "Orada da rengi, dili, ırkı farklı olan insanlarla lisan ile anlaşamazsanız da gönül bağı ile anlaşacaksınız. O rahmetten, bereketten azami ölçüde istifade etmeye çalışın. Birbirinize yardımcı olmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat ediniz. Rabbim şimdiden hac görevinizi kabul etsin. Bizlerin de selamlarını götürün. Dualarımız sizlerle birlikte, bizlere de dualar edin." dedi.

Programda konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hacı adaylarına, gittiklerinde geride kalan sevdiklerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Hacca gidemeyenlere de Allah'ın en kısa sürede nasip etmesini dileyen Esen, şunları kaydetti:

"Birçok bekleyen var. Bu dönem 164 hacı adayımıza nasip oldu. Şimdiden hac göreviniz kabul olsun. Dua ederken bizlere, Çankırı'mıza, ülkemize, tüm Müslüman alemine de dua etmenizi istirham ediyorum. Özellikle Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı dualarınızı eksik etmeyin. Güle güle gidin, güle güle sağlık, sıhhat, afiyet içinde gidip gelin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hayırlı yolculuklar."

Yapılan duaların ardından, 19 Haziran 2025 tarihinde dönmek üzere toplam 44 günlük hac ibadetini yerine getirecek 164 hacı adayı ve 6 görevli olmak üzere 170 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Tören, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:54:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.