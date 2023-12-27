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Çankırı Ilgaz'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Çankırı Ilgaz'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

Çankırı Ilgaz\'da 4.5 büyüklüğünde deprem
27.12.2023 - 16:27,
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ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çankırı Ilgaz'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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