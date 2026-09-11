Çankırı Korgun'da tren kıvılcımı 650 dekar alanı yaktı, 205 arı kovanı küle döndü

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 650 dekarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Buğay ve Kayıçivi köyleri arasındaki arazide, tren raylarından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Korgun'un yanı sıra Çankırı merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 650 dekarlık ot, çalılık ve makilik alan zarar gördü. Ayrıca, bir vatandaşa ait 55'i dolu, 150'si boş olmak üzere 205 arı kovanı da yandı.