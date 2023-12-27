Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

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Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama•
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, bugün saat 16.04'te, 7 kilometre derinlikte, 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, bugün saat 16.04'te, 7 kilometre derinlikte, 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte, 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
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