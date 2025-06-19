Çankırı Tuzu ile Uzun Süre Dayanıklı Turşular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankırı Tuzu ile Uzun Süre Dayanıklı Turşular

19.06.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı tuzuyla yapılan turşular, kalsiyum içeriği sayesinde daha uzun ömürlü ve kaliteli oluyor.

Bu tuzdan yapılan turşular daha uzun ömürlü oluyor

ÇANKIRI - Çankırı'da milyonlarca yıl önce oluşan yataklardan çıkartılan tuzuyla yapılan turşunlar, barındırdığı kalsiyum sayesinde daha uzun ömürlü oluyor.

Çankırı'da, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar turşu yapmaya başladı. Çankırı'daki milyonlara yıl önce oluşan yataklardan çıkartılan tuzlarla yapılan turşular ise daha uzun ömürlü oluyor. Barındırdığı kalsiyum sebebiyle Çankırı'da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tuz, turşulara verdiği lezzetle de dikkat çekiyor. Çankırı tuzu ile ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kalsiyum oranı fazla olan tuzların gıda ürünlerin bozulmasını önlediğini ve daha uzun ömürlü olmasını sağladığını dile getirdi.

"Tuzdaki kalsiyum içeriği, üretilen üründeki selüloz liflerini sağlamlaştırır"

Çankırı tuzunun önemli bir kalsiyum kaynağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercoşkun, "Neşeli Günler filmini sevmeyen yoktur. Filmin başlangıcında iyi turşunun limon tuzundan mı? Yoksa sirkeden mi? Yapılacağı tartışması başlar. Çoğu yerde de bu tartışma devam eder. Kaliteli, uzun ömürlü ve kıtır bir turşu üretmenin sırrı aslında kullanılan tuzda yatıyor. Tuzların içerisinde değişik safsızlıklar bulunmaktadır. Bu safsızlıkların bir kısmı insanlar için kalsiyum gibi mineral olabilmektedirler. Tuzdaki kalsiyum içeriği, üretilen üründeki selüloz liflerini sağlamlaştırır ve böylece bu tuzla üretilen turşular daha uzun ömürlü ve kıtır olur. Türkiye'de 37 adet kaya tuzu madeni bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ve en çok bilineni ise Çankırı kaya tuzu madenidir. Bu maden içerisinde farklı kalite ve özelliklerde tuzlar çıkabiliyor. Kimisi çok daha berrak, kimisi de mat olabiliyor. İçerdikleri kalsiyuma bağlı olarak değişen bir renk dağılımı bulunmaktadır. Çankırı'da yapılan turşuların daha uzun ömürlü ve kıtır olmalarının temel sebeplerinden birisi de tuzdan kaynaklanmaktadır. Kalsiyum içeriği yüksek tuzlardan üretilen turşular daha kaliteli olmaktadır" dedi.

"Çankırı tuzunun içerisinde bulunan 84 mineralden dolayı atılan malzemeyi kaplayarak bozulmasını engeller"

Çankırı tuzunun içerisinde bulunan minerallerden dolayı turşuları bozmadığını ifade eden tuz işletmecisi İlyas Ak, "Turşuluk ve salamura mevsimi geldiği için halkımız şu anda yoğun olarak Çankırı tuzlarına ilgi duymaya başladı. Yalnız içeriye giren farklı tuzlardan dolayı turşuların erimesi gibi şikayetler vardır. Bu durumu engellemek için Çankırı tuzu kullanmalıyız. Çankırı tuzu kullanılırsa turşular daha uzun ömürlü ve kaliteli olur. Çankırı tuzu ile yapılan turşularda içerisine atılan malzeme bozulmadan tüketilebilir. Yaz, kış sağlam bir ürün elde edilmiş olur. Çankırı tuzunun içerisinde bulunan 84 mineralden dolayı atılan malzemeyi kaplayarak bozulmasını engeller. Bu durumda da daha çıtır bir turşu elde etmiş oluruz. Tuz olmadan turşu erir ve içerisinde salyalar oluşur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Tuzu ile Uzun Süre Dayanıklı Turşular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor Süveyş Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump, İran’a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
“Zararsız öldürmeyin“ dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı "Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
İran’ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu
SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
13:56
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
13:50
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
13:35
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
13:22
Caner Erkin’e büyük şok
Caner Erkin'e büyük şok
12:14
Son şampiyondan Nico Williams bombası
Son şampiyondan Nico Williams bombası
12:09
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
12:04
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:52:48. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı Tuzu ile Uzun Süre Dayanıklı Turşular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.