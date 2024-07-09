Çankırı Valisi: Son üç ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı Valisi: Son üç ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentte son üç ayda meydana gelen 2 bin 154 asayiş olayının yüzde 90'ının aydınlatıldığını söyledi. Taşolar, Türkiye'nin huzurunu Çankırı'nın huzuru olarak içselleştirdiklerini belirtti ve güvenlik güçlerinin bu konuda ciddi emek sarf ettiğini vurguladı. Ayrıca, asayiş olaylarında taksirle yaralama ve kasten yaralama suçlarının öncelikli olduğunu ve dolandırıcılık ile mücadelede vatandaşları bilinçlendirici reklamlar düşündüklerini ifade etti. Uyuşturucu ile mücadelede ise Çankırı'nın iyi bir noktada olduğunu belirten Taşolar, suç ve suçluyla mücadeleye devam edeceklerini ve vatandaşların huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

09.07.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentte son üç ayda meydana gelen 2 bin 154 asayiş olayının yüzde 90'ının aydınlatıldığını söyledi.

Taşolar, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzurunu Çankırı'nın huzuru olarak içselleştirdiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bu konuda ciddi emek sarf ettiğini dile getiren Taşolar, "İyi olduğumuz, çok iyi olduğumuz, uyarı veren, daha dikkatli olmamız gereken konularımız var. Arkadaşlarımızla elimizden gelen emek ve çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Çankırı'da nisan, mayıs ve haziran aylarında 2 bin 154 asayiş olayı gerçekleştiğini belirten Taşolar, şöyle devam etti:

"Bu olayların yüzde 90'ı aydınlatıldı. Bu, Türkiye ortalamasında çok kıymetli bir oran. Asayiş olaylarına baktığımızda taksirle yaralama, kasten yaralama suçları önceliği alıyor. Dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık ve sosyal medya dolandırıcılığının üzerinde durmamız gerekiyor. İl emniyet ve jandarma komutanlığımızla vatandaşları bilinçlendirici reklamlar ortaya koymayı düşünüyoruz."

Taşolar, Çankırı olarak uyuşturucu ile mücadelede çok iyi noktada olduklarına dikkati çekerek, "Bu anlamda büyük bir sıkıntı ile karşılaşmadık ama 1 hap bile olsa mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi defaatle dile getirdim." ifadesini kullandı.

Çankırı'nın huzurunun en büyük amaçları olduğuna vurgulayan Taşolar, "Suç ve suçluyla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Sokak kabadayılarına, suçla böbürlenenlere müsaade etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Nezaketimizi koruyacağız ama vatandaşımızın huzurunu kaçıranlara da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Taşolar, emniyet ve jandarma tarafından son üç ayda yürütülen faaliyetler ve operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye, Çankırı, Güvenlik, Valilik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi: Son üç ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı Valisi: Son üç ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement