Çankırı Valisi: Son üç ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentte son üç ayda meydana gelen 2 bin 154 asayiş olayının yüzde 90'ının aydınlatıldığını söyledi.

Taşolar, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzurunu Çankırı'nın huzuru olarak içselleştirdiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bu konuda ciddi emek sarf ettiğini dile getiren Taşolar, "İyi olduğumuz, çok iyi olduğumuz, uyarı veren, daha dikkatli olmamız gereken konularımız var. Arkadaşlarımızla elimizden gelen emek ve çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Çankırı'da nisan, mayıs ve haziran aylarında 2 bin 154 asayiş olayı gerçekleştiğini belirten Taşolar, şöyle devam etti:

"Bu olayların yüzde 90'ı aydınlatıldı. Bu, Türkiye ortalamasında çok kıymetli bir oran. Asayiş olaylarına baktığımızda taksirle yaralama, kasten yaralama suçları önceliği alıyor. Dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık ve sosyal medya dolandırıcılığının üzerinde durmamız gerekiyor. İl emniyet ve jandarma komutanlığımızla vatandaşları bilinçlendirici reklamlar ortaya koymayı düşünüyoruz."

Taşolar, Çankırı olarak uyuşturucu ile mücadelede çok iyi noktada olduklarına dikkati çekerek, "Bu anlamda büyük bir sıkıntı ile karşılaşmadık ama 1 hap bile olsa mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi defaatle dile getirdim." ifadesini kullandı.

Çankırı'nın huzurunun en büyük amaçları olduğuna vurgulayan Taşolar, "Suç ve suçluyla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Sokak kabadayılarına, suçla böbürlenenlere müsaade etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Nezaketimizi koruyacağız ama vatandaşımızın huzurunu kaçıranlara da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Taşolar, emniyet ve jandarma tarafından son üç ayda yürütülen faaliyetler ve operasyonlar hakkında da bilgi verdi.